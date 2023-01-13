В 17 муниципалитетах Югры выявили 82 случая коронавируса за сутки

82 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 17 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 22 – в Сургуте, 11 – в Ханты-Мансийске, 10 – в Урае. В других муниципалитетах зафиксировано от одного до шести новых заболевших.

«На момент выявления у 78 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 3 обнаружена пневмония, у 1 бессимптомное», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 254 120. Выздоровели за весь период 251 011 югорчан. Скончалось 2 602 пациента.