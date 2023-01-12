Аурелия и Гор. Жители Сургутского района выбирают необычные имена для своих детей

Жители Сургутского района соревнуются в оригинальности при подборе имен для своих новорожденных имен. По словам начальника отдела ЗАГС районной администрации Юлии Фроловой, в ушедшем году среди мужских имен попались Гор, Эльбрус, Курган и Идель, а среди женских - Божена, Тея, Аурелия, Иллария и Ниссо.

«Самыми популярными в 2022 году именами для мальчиков стали: Михаил, Лев, Амир, Александр; для девочек: Сафия, Амина, София, Аиша, Василиса», - рассказала Юлия Фролова «Вестнику».

Всего в 2022 году в Сургутском районе зарегистрировали 1571 рождение – это на 133 больше в сравнении с 2021 годом. Девочек родилось 752, мальчиков - 819.