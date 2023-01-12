Музеи Сургута и Ханты-Мансийска попали в ТОП-30 по итогам проекта «Медиаразведка»

Два музея ХМАО вошли в число лучших музеев и экскурсий в 2022 году по версии экспертов проекта «Медиаразведка» от сервиса Туту.ру. Так, наиболее позитивно оценили сургутский Дом купца Клепикова и музей под открытым небом «Торум Маа», расположенный в столице Югры.

Отмечается, что в результате оценок от 9,5 до 10 баллов удостоились, не считая учреждений ХМАО, 29 музеев и авторских экскурсий. Лидеры рейтинга располагаются в 15 регионах: Ханты-Мансийском автономном округе, Удмуртии, Хакасии, Ингушетии, а также Калининградской, Калужской, Тверской, Ярославской, Тюменской, Воронежской, Рязанской, Московской, Челябинской, Ивановской и Мурманской областях.

Максимальную оценку 10 из 10 баллов получили два музея и одна авторская экскурсия: аудиоэкскурсия «Радиофабрика» на фабрике «Красный Перекоп» в Ярославле, историко-этнографический комплекс «Тоня Тетрина» в Мурманской области и Хакасский национальный краеведческий музей им. Кызласова в Абакане.