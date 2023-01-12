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​Югорская пенсионерка инвестировала в мошенников 1,6 млн рублей

Пенсионерка из ХМАО потеряла на инвестициях 1,6 млн рублей

​Югорская пенсионерка инвестировала в мошенников 1,6 млн рублей
Фото: pixabay

В Березовском районе возбуждено уголовное дело о мошенничестве в особо крупном размере. Жертвой аферистов стала пожилая жительница поселка Игрим, сообщили в пресс-службе ОМВД по Березовскому району.

Полицейские выяснили, что в октябре прошлого года женщина увидела в интернете рекламу «Газпром», где говорилось о дополнительном заработке, и перешла по указанной ссылке. Спустя время ей позвонил неизвестный, который представился сотрудником компании Hemp Crypto LTD. Он уговорил пенсионерку установить приложение их платформы под названием gif, после чего она перевела первый взнос в размере 9,7 тыс. рублей.

Далее мошенники убедили югорчанку оформить кредит на сумму свыше 1 млн рублей и вложить деньги в их платформу. В ноябре она оформила еще один кредит на сумму 200 тысяч рублей, после чего перевела все деньги в размере 1,6 млн рублей на банковскую карту мошенников.


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Сегодня в 14:44, просмотров: 199, комментариев: 0
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