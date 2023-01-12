Врач сургутской травмы стал главным торакальным хирургом Югры

Заведующий хирургическим отделением Сургутской травмбольницы Владимир Корженевский назначен главным торакальным хирургом Югры. На новом посту он планирует сосредоточить внимание на раннем выявлении пациентов с заболеваниями органов грудной клетки,сообщили в пресс-службе медучреждения

«По его оценке, мощностей торакальной и онко-торакальной служб в нашем регионе достаточно для своевременного и качественного лечения населения», – цитирует «Сургутская трибуна» сообщение пресс-службы.

Всего в команде главных внештатных специалистов регионального депздрава шесть сотрудников сургутской травмы. В этом статусе уже работают главный травматолог, главный врач больницы Дмитрий Гарайс, главный нейрохирург Александр Богословский, главный детский нейрохирург Елена Богословская, главный рентгенолог Любовь Тарасенко, главный диетолог Анна Кондратьева.

Владимир Корженевский работает в Сургутской травмбольнице почти 20 лет. В 2017 году под его началом на базе хирургического отделения заработал окружной Центр торакальной хирургии, где ежегодно лечатся порядка 650 человек.