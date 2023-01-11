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В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину

В Пойковском задержали мужчину, зарезавшего двух человек

В Пойковском пьяный житель зарезал жену и мужчину
Фото: pixabay.com

В Пойковском задержали ранее судимого пьяного жителя, который зарезал жену и мужчину. Также еще один человек пострадал и находится в реанимации. Об этом сообщает ura.ru со ссылкой на пресс-службу УМВД Югры.

«Они все распивали. Будучи в состоянии алкогольного опьянения убил свою жену и одного мужчину, второй сейчас находится в реанимации. Сам он судим за причинение тяжкого и легкого вреда здоровью, вождение в нетрезвом виде и у него еще множество административных статей», – рассказали журналисту информационного агентства в ведомстве.

В полиции отметили, что участниками инцидента могли стать женщина с ребенком. Подозреваемый дал признательные показания и может попасть под арест.


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Сегодня в 19:43, просмотров: 158, комментариев: 0
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