В Мегионе и Советском организуют проверки из-за аварий на теплотрассах

Следователи Югры организуют проверки в двух городах – Мегионе и Советском – из-за аварий на теплотрассах. Информация об этом была опубликована в официальных социальных сетях следственного комитета ХМАО.

Напомним, что в Мегионе инцидент произошел 10 января. Из-за прорыва началась утечка теплоносителя, более 10 домов и городская больница остались без отопления и горячего водоснабжения. Предполагаемая причина – сильная изношенность теплотрассы.

В Советском авария случилась 8 января. До настоящего времени проблема полностью не устранена, в результате чего водой из системы отопления подтапливает фундамент одного из домов.

«Следователями устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе своевременность и достаточность мер по обеспечению бесперебойного теплоснабжения жилых домов. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – рассказали в СУ СКР по ХМАО.