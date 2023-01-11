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Югорчанину грозит реальный срок за пьяную езду в новогодние каникулы

Житель Нефтеюганска может отправиться в колонию за пьяную езду в новогодние каникулы

Югорчанину грозит реальный срок за пьяную езду в новогодние каникулы
Фото: pixabay

41-летний житель Нефтеюганска стал фигурантом уголовного дела. По данным полиции, он сел за руль пьяным, причем сделал это повторно.

Сотрудники ДПС остановили водителя автомобиля Toyota Auris во время новогодних каникул. Медосвидетельствование показало, что содержание этилового спирта в выдыхаемом воздухе в 3 раза превысило допустимую норму.

«Полицейские установили, что в январе 2022 года мужчина уже привлекался к административной ответственности за пьяную езду и был лишен водительского. Тогда суд назначил ему наказание в виде административного штрафа в размере 30 тысяч рублей», - рассказали в пресс-службе ОМВД по Нефтеюганску.

Автомобиль водителя поместили на штрафстоянку, а для него самого избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении. Мужчине грозит наказание в виде штрафа в размере до трехсот тысяч рублей или лишения свободы сроком до двух лет.


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Сегодня в 16:39, просмотров: 225, комментариев: 0
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