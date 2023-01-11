Пострадавшие при пожаре нефтеюганцы получат помощь, пообещали в мэрии

Жители дома №5 в 15 микрорайоне Нефтеюганска, которые пострадали при пожаре, получат всю необходимую помощь. Об этом сообщила глава города Эльвир Бугай.

«С жильцами, чье имущество пострадало в ходе ликвидации пожара, работают специалисты социальной защиты населения. Вся необходимая помощь от муниципалитета будет оказана пострадавшим сторонам в полном объеме», - написала глава города на своей странице в ВК.

Она добавила, что восстановить теплоснабжение по стояку в подъезде сгоревшей квартиры планируется к вечеру. Для полного восстановления электроснабжения подъезда нужно порядка 5 дней.

«Сейчас городские службы и организации объединяют усилия для скорейшего устранения основных проблем. Управляющая компания уже приступила к ликвидации затопления и просушке жилых помещений», - заключила Эльвира Бугай.

Пожар в квартире дома №5 в 15 микрорайоне произошел в ночь на 11 января. Погибли два человека - мужчина и и его 2-летний сын, женщина и 8-летняя девочка с ожогами и отравлением угарным газом попали в больницу.