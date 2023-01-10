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Из-за прорыва на теплотрассе в Мегионе пациентов больницы эвакуировали в Нижневартовск

Пациентов больницы Мегиона эвакуировали в соседний город из-за аварии на теплотрассе

Из-за прорыва на теплотрассе в Мегионе пациентов больницы эвакуировали в Нижневартовск
Фото: Депздрав ХМАО

UPD: Теплоснабжение больницы восстановлено. Эвакуацию пациентов отменили.

Из-за прорыва теплотрассы в Мегионе пациентов местной больницы эвакуировали в Нижневартовск. Об этом сообщил глава Нижневартовска Дмитрий Кощенко.

«Пациентов эвакуировали в Нижневартовск. Позвонил исполняющему обязанности главы Мегиона Игорю Геннадьевичу Алчинову. Предложил полное содействие и помощь по всем вопросам», – написал Кощенко у себя в соцсетях.

Напомним, что инцидент произошел сегодня, 10 января. По словам директора муниципального унитарного предприятия «Тепловодоканал» Богдана Ермака, случилась утечка теплоносителя. На данный момент котельная, которая остановила работу в момент аварии, запущена.


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10 января в 19:42, просмотров: 275, комментариев: 0
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