Миллион рублей заплатит югорская компания за попытку подкупа полицейского

В ХМАО ООО «ТрансСервис» оштрафовали на 1 миллион рублей за коррупционное правонарушение по инициативе прокуратуры. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Инцидент произошел в феврале 2020 года. По данным прокуратуры, старший механик компании предложил сотруднику ГИБДД взятку за то, чтобы тот «закрыл глаза» за нарушение правил движения тяжеловесного и крупногабаритного автомобиля.

В отношении юрлица возбудили административное дело по ч. 1 ст. 19.28 КоАП (незаконное вознаграждение от имени юридического лица, совершенное в крупном размере).

«Мировой судья признал ООО «ТрансСервис» виновным в совершении административного правонарушения и назначил наказание в виде штрафа в размере 1 млн рублей с конфискацией денежных купюр», - уточнили в пресс-службе ведомства.

На имущество компании до оплаты штрафа наложили арест.