Жителя Кондинского района заподозрили в убийстве сожительницы

В Кондинском районе следователи устанавливают обстоятельства убийства 43-летней женщины. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по ХМАО.

Преступление произошло в ночь с 25 на 26 декабря 2022 года в одном из домов по ул. Геологов села Леуши Кондинского района. По версии следствия, 38-летний мужчина, будучи пьяным, сильно избил свою сожительницу, нанеся ей не менее 20 ударов руками в область головы и других частей тела.

«От полученных травм потерпевшая скончалась на месте происшествия, а спустя 2 дня злоумышленник, с целью сокрытия следов преступления, спрятал одежду женщины в подвальное помещение дома, а ее тело перенес в соседний заброшенный дом», - отметили в пресс-службе ведомства.

31 декабря мужчина обратился в полицию, сообщив, что случайно узнал от своих знакомых о возможном убийстве. Несмотря на попытки избежать уголовной ответственности, следователи установили причастность мужчины к убийству. Ему предъявили обвинение и заключили под стражу.