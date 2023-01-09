8 млн рублей перевели жители ХМАО на счета мошенников за выходные

За праздничные дни мошенники заработали с помощью жителей ХМАО почти 8 млн рублей. Всего полицейские зарегистрировали 32 факта мошенничеств и краж, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД по ХМАО.

Так, жительница Сургута решила приобрести щенка шпица. Она нашла объявление в интернете и перевела продавцу 35 тыс. рублей, но собаку так и не получила.

Житель Когалыма, желая приятно провести вечер в компании раскрепощенной незнакомки, потерял 18 тыс. рублей. Получив деньги на счет, девушка испарилась. Без денег остался и 41-летний житель Сургутского района. Он нашел на сайте бесплатных объявлений подходящее авто и перевел владельцу 25 тыс. рублей. После этого мужчина понял, что стал жертвой аферистов.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.