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Крупный пожар общежития нефтяников произошел в Когалыме

Общежитие АО «Нефтеавтоматика» загорелось утром в Когалыме

Крупный пожар общежития нефтяников произошел в Когалыме
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

Сегодня утром в Когалыме произошло возгорание в общежитии АО «Нефтеавтоматика». Из двухэтажного здания на улице Центральной эвакуировали 13 человек, сообщили в «Вестнике» со ссылкой на пресс-службу МЧС России по Югре.

«В 10:37 поступило сообщение о возгорании в общежитии АО «Нефтеавтоматика» в городе Когалым. На момент прибытия спасателей горела кровля общей площадью 100 квадратных метров», – отметили в ведомстве. Добавим, что открытое горение ликвидировали спустя два часа.

Сейчас на месте происшествия работают 41 человек и десять единиц техники. Сведений о пострадавших нет.


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Сегодня в 13:03, просмотров: 60, комментариев: 0
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