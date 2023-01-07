Полицейский из Югорска вытащил из горящего дома жительницу Североуральска

Инспектор ДПС, лейтенант полиции из Югорска Анатолий Хамко помог жительнице Североуральска (Свердловская область) выбраться из загоревшегося жилого дома. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД Югры.

«Анатолий Хамко поехал на выходные вместе с семьей в Свердловскую область. Проезжая на своем автомобиле по одной из улиц Североуральска, он увидел столб дыма во дворе частного дома. Госавтоинспектор решил проверить, все ли в порядке, и поехал в сторону задымления. На месте выяснилось, что загорелась надворная постройка и возникла угроза распространения огня на жилой дом», – отметили в ведомстве.

После чего мужчина вызвал пожарных, помог хозяйке дома эвакуироваться и попытался самостоятельно потушить пожар подручным средствами.Благодаря действиям полицейского удалось вовремя потушить возгорание и предотвратить его распространение.