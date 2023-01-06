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Югорчанам рекомендовали остаться дома в Рождество из-за гриппа

Роспотребнадзор ХМАО призвал отказаться от поездок в Рождество из-за гриппа и ковида

Югорчанам рекомендовали остаться дома в Рождество из-за гриппа
Фото: unsplash.com

Санврачи порекомендовали югорчанам провести Рождество дома из-за роста заболеваемости гриппом. Информация об этом появилась на сайте регионального Роспотребнадзора.

«В условиях продолжающейся пандемии новой коронавирусной инфекции, эпидемического подъема заболеваемости гриппом Рождественские каникулы лучше провести дома», — говорится в сообщении.

Если же заграничных поездок избежать не получится, то жителям округа советуют соблюдать меры безопасности: «При планировании отдыха в странах с тропическим и субтропическим климатом туристам целесообразно запросить необходимую информацию у туроператоров и тщательно соблюдать меры предосторожности: избегать общепита и рынков, употреблять воду в фабричной упаковке, применять репелленты и инсектициды», — уточняют в Роспотребнадзоре.


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06 января в 17:27, просмотров: 1144, комментариев: 0
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