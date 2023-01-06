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В Мегионе ветерану Великой Отечественной войны передали открытку от Путина в честь юбилея

Ветеран ВОВ из Мегиона празднует 95-летие

В Мегионе ветерану Великой Отечественной войны передали открытку от Путина в честь юбилея
Фото: t.me/oleg_deineka_megion

Ветеран ВОВ из Мегиона Михаил Родионов празднует свой юбилей – ему исполнилось 95 лет. Пенсионеру передали открытку от президента Владимира Путина и подарок от властей муниципалитета. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава города Олег Дейнека.

«Я желаю Михаилу Никифоровичу долгих лет жизни, сибирского здоровья, бодрости духа и крепости тела, родных и любимых людей рядом!» – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в начале войны Михаил Никифорович пошел работать в колхоз. За свой труд был награжден медалями «За освоение целины», «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «Ветеран труда СССР».


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Сегодня в 15:41, просмотров: 182, комментариев: 0
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