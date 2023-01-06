Ветеран ВОВ из Мегиона празднует 95-летие

Ветеран ВОВ из Мегиона Михаил Родионов празднует свой юбилей – ему исполнилось 95 лет. Пенсионеру передали открытку от президента Владимира Путина и подарок от властей муниципалитета. Об этом у себя в соцсетях сообщил глава города Олег Дейнека.

«Я желаю Михаилу Никифоровичу долгих лет жизни, сибирского здоровья, бодрости духа и крепости тела, родных и любимых людей рядом!» – написал градоначальник в своем телеграм-канале.

Отмечается, что в начале войны Михаил Никифорович пошел работать в колхоз. За свой труд был награжден медалями «За освоение целины», «За доблестный труд в Великую Отечественную войну 1941-1945 гг.», «Ветеран труда СССР».