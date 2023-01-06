В Югре откроется 50 на территории России особая экономическая зона

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление о создании первой в Югре особой экономической зоны (ОЭЗ) на территории Нягани. Информация появилась на сайте правительства РФ.

Отметается, что няганьская ОЭЗ будет занимать площадь 273 гектара. На территории планируется запустить мебельный завод, предприятие по производству полимерных труб, центр обработки данных и иные предприятия. На работу объектов обеспечат порядка 800 человек. Сумма вложений в проекты составит около 25 млрд рублей.

Как сообщается на сайте правительства, предприниматели смогут получить такие привилегии в ОЭЗ, как налоговые льготы, низкие арендные платежи и другие.

Сейчас в России работает уже 49 особых экономических зон. С утверждением ОЭЗ «Нягань» их станет 50.