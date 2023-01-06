16+
Логотип Сиапресс
USD  70,3375   EUR  75,6553  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

Почти 40% жителей «тюменской матрешки» хотели бы больше праздников и выходных

Жители ХМАО, ЯНАО и Тюменской области высказали мнение о количестве выходных

Почти 40% жителей «тюменской матрешки» хотели бы больше праздников и выходных
Фото: Dreamstime

49% соискателей из Тюменской области, ХМАО и ЯНАО считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России – 54%). Еще 36% уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – тоже 34%). Об этом сообщает служба исследований hh.ru.

При этом только 3% жителей «тюменской матрешки» придерживаются иного мнение – они думают, что на сегодняшний день праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные 13% говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше – 6% против 3%. Среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживаются лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.


нравится (0) не нравится (0)
06 января в 12:39, просмотров: 1060, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Сургуте местные жители жалуются на подростков с ножами в кафе // ВИДЕО 918
  2. В Сургуте привлекли квадрокоптер к поимке собаки с проволокой на теле 915
  3. Артемий Лебедев раскритиковал снежные городки в Югре 901
  4. В Нижневартовске отменили праздничные мероприятия из-за погодных условий 822
  5. В Сургуте сбили пешехода на красном сигнале светофора // ВИДЕО 812
  6. Югорский полицейский помог жительнице Североуральска выбраться из горящего дома 712
  7. Как похудеть после новогодних праздников? // ОБЗОР СИА-ПРЕСС 651
  8. Югорских автомобилистов просят отказаться от дальних поездок 611
  9. За сутки в Югре выявили 26 заболевших ковидом 602
  10. Госавтоиспекторы Югры помогли замерзающему на трассе водителю 491
  1. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 3527
  2. ​От легендарного вартовского зайца избавились 2703
  3. В Нижневартовске задержали подозреваемых в избиении подростка в новогоднюю ночь // ВИДЕО 2351
  4. Водитель легковушки спровоцировал аварию с тремя пострадавшими в Сургуте 2322
  5. ​Забор долой! Сургутяне пожаловались на излишне тщательную уборку снега 2239
  6. Пассажиры верхних полок поездов смогут сидеть на нижних 2163
  7. ​Транспортная полиция сняла дебоширку с рейса из Сургута в Москву 2138
  8. ​Уходите и возвращайтесь 2122
  9. ​Самолеты, патриотизм и архитектура 2094
  10. ​Держись, Сургут, холода отступят. Ненадолго 2071
  1. OBI уйдет из Сургута, но позже 6209
  2. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 4151
  3. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 4119
  4. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3979
  5. ​Это ошибка 3835
  6. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 3688
  7. «На Югорском предпринимательском форуме собрались хоть и конкуренты, но друзья» 3638
  8. ​А сделайте девизом генплана «Сургут – лучший город планеты». Чтобы отсечь пошлые и вредные архитектурные решения // ВИДЕО, ТЕКСТ 3527
  9. ​Жители Югры смогут стать клиентами ВТБ без визита в офис 3482
  10. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Михаил Гринченко 3244

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика