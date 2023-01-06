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Больше половины югорчан не доверяют рекламе

Каждый седьмой югорчанин доверяет рекламе со звездами

Больше половины югорчан не доверяют рекламе
Фото: unsplash.com

68% жителей ХМАО не верят рекламе. Лишь каждому седьмому реклама со знаменитостями внушает доверие (13%). Причем женщины доверяют рекламе со звездами чаще мужчин: 17% против 7% соответственно. Об этом сообщает пресс-служба портала SuperJob.

Отмечается, что в ТОП-5 самых популярных рекламных роликов со знаменитостями, которым доверяют югорчане, вошли реклама МТС с Дмитрием Нагиевым, банка «Открытие» с Константином Хабенским, Ozon с Дмитрием Маликовым и Полиной Гагариной и Совкомбанка с Сергеем Безруковым. Жители ХМАО также прониклись доверием к рекламе ВТБ с Николаем Дроздовым, Gloria Jeans c Клавой Кокой, Мегафона с Азаматом Мусагалиевым, Zenden c Сергеем Жуковым и Яндекс.Маркета с Бастой.


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Сегодня в 10:19, просмотров: 24, комментариев: 0
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