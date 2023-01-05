300 килограммов алюминиевой обваловки похитил плотник на югорском месторождении

Полицейские раскрыли кражу алюминиевой обваловки на одном из месторождений Сургутского района. В совершении преступления подозревается 50-летний житель поселка Солнечный, который работал на месторождении плотником.

По данным полиции, мужчина похитил алюминиевую обваловку общим весом более 300 кг и сдал ее в пункт приема металла, а полученные деньги потратил на личные нужды. Причиненный организации ущерб оценили в 35 тысяч рублей.

В отношении плотника возбудили уголовное дело о краже. Ему грозит до 2 лет лишения свободы.