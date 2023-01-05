Наталья Комарова отправилась с рабочими встречами в муниципалитеты ХМАО

Губернатор ХМАО Наталья Комарова посетит ряд муниципалитетов региона с рабочими визитами. Первые в списке - Когалым, Покачи и Лангепас. Глава округа отправилась туда уже сегодня, 5 января.

«В программе главы региона — встречи с семьями добровольцев и мобилизованных, посещение социальных учреждений, задействованных в реализации национальных проектов и «Карты развития Югры» — народной программы партии «Единая Россия», участие в общественной приемке и контроль хода строительства социальных объектов на территории муниципальных образований», - сообщает пресс-служба регионального департамента общественных, внешних связей и молодежи.

Также в каждом из городом ХМАО Наталья Комарова проведет рабочие встречи с главами муниципальных образований, председателями и депутатами дум, в ходе которых обсудит итоги социально-экономического развития муниципалитетов за 2022 год, планы развития на 2023 год.

Далее в программе — визиты в Радужный, Мегион, Нижневартовск, Нижневартовский район, Нягань, Ханты-Мансийский район.