На территории ХМАО снижается заболеваемость гриппом и ОРВИ

В Югре снизилась заболеваемость гриппом и ОРВИ. С 26 декабря 2022 года по 1 января 2023 года количество обратившихся в больницы снизилось на 27 процентов. Об этом сообщили в окружном Роспотребнадзоре.

«В возрастной структуре гриппа с нарастающим итогом с начала сезона наибольшая доля заболевших гриппом среди взрослых - 49,57%, доля детей 3-6 лет и 7-14 – 18,94% и 18,99% соответственно. В суммарной заболеваемости гриппом доминирует грипп А несубтипированный – 54,0%, грипп A(H1N1) – 37,8%, грипп В – 7,6%, A(H3N2) – 0,6%», – отметили в ведомстве.

Также отмечается, что заболеваемость гриппом за этот же период снизилась на 14 процентов. Всего за неделю обнаружили 981 случай гриппа.