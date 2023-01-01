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В Югре запустили бота для сбора сообщений о пьяных водителях

Югорчане смогут анонимно сообщать о пьяных водителях

В Югре запустили бота для сбора сообщений о пьяных водителях
Фото: unsplash.com

В ХМАО создали чат-бот «ДПС ХМАО – Югра», с помощью которого жители могут анонимно сообщать о пьяных водителях. Его можно найти в Телеграме, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу) марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Сообщение поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на проверку указанных фактов», – говорится в сообщении.

Напоминаем, в декабре в Югре только за одну неделю полицейские поймали 90 водителей с признаками опьянения.


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Сегодня в 16:19, просмотров: 293, комментариев: 0
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