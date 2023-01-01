Югорчане смогут анонимно сообщать о пьяных водителях

В ХМАО создали чат-бот «ДПС ХМАО – Югра», с помощью которого жители могут анонимно сообщать о пьяных водителях. Его можно найти в Телеграме, рассказали в пресс-службе Госавтоинспекции региона.

«В сообщении необходимо указать конкретное место расположения (город, район, улицу) марку автомобиля, государственный регистрационный знак и направление движения нарушителя. Сообщение поступит в Госавтоинспекцию, после чего экипажи ДПС будут ориентированы на проверку указанных фактов», – говорится в сообщении.

Напоминаем, в декабре в Югре только за одну неделю полицейские поймали 90 водителей с признаками опьянения.