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В Югре назначили нового руководителя Природнадзора

Новым руководителем Природнадзора ХМАО стал Алексей Ковалевский

В Югре назначили нового руководителя Природнадзора
Фото: ugra-news.ru

Губернатор Югры Наталья Комарова назначила нового руководителя службы по контролю и надзору в сфере охраны окружающей среды, объектов животного мира и лесных отношений. Этот пост занял Алексей Ковалевский – ранее он был заместителем руководителя и с 31 марта 2022 года исполнявший обязанности руководителя ведомства.

Алексей Ковалевский родился 13 июля 1975 года в районном посёлке Октябрьское Тюменской области. Окончил Уральскую государственную лесотехническую академию по специальности «Охрана окружающей среды и рациональное использование природных ресурсов».

За время профессиональной деятельности Алексей Ковалевский занимал должности заместителя руководителя по государственному контролю комитета природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ханты-Мансийскому автономному округу, исполняющего обязанности заместителя руководителя главного управления природных ресурсов и охраны окружающей среды по Ханты-Мансийскому автономному округу, начальника отдела службы государственного геологического контроля департамента по нефти, газу и минеральным ресурсам Югры.


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Сегодня в 14:36, просмотров: 120, комментариев: 0
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