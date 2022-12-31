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Только 26% югорчан испытывают предновогоднее настроение

Стало известно, сколько югорчан испытывает предновогоднее настроение

Только 26% югорчан испытывают предновогоднее настроение
Фото: unsplash.com

Праздничное настроение в преддверии Нового года есть у 26% жителей ХМАО. 12% жителей округа признались в том, что имитируют радость, чтобы не расстраивать близких. Это следует из результатов опроса, проведенного порталом Superjob.

Отмечается, что среди мужчин больше тех, кто отказывается прятать свои чувства, чем среди женщин. За год соотношение горожан, провожающих старый год с настроением и без, практически не изменилось. Чем моложе респонденты, тем больше среди них тех, кто радуется грядущему празднику (23% среди горожан старше 45 лет и 45% среди молодежи до 24 лет).

Напомним, что ранее 60% россиян признались, что им нравится праздновать Новый год.


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Сегодня в 13:26, просмотров: 157, комментариев: 0
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