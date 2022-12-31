Роспотребнадзор Югры дал советы о том, как избежать отравления после застолья

Из-за традиционного праздничного застолья в Новый год люди наиболее подвержены пищевым отравлениям. По словам санврачей Югры, чаще всего этой проблеме способствует потребление готовых блюд – майонезных салатов, кондитерских изделий с кремом, еда с рубленым мясом и другие. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.

Роспотребнадзор ХМАО подготовил рекомендации, которые помогут сохранить здоровье: