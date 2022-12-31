Роспотребнадзор Югры дал советы о том, как избежать отравления после застолья

Из-за традиционного праздничного застолья в Новый год люди наиболее подвержены пищевым отравлениям. По словам санврачей Югры, чаще всего этой проблеме способствует потребление готовых блюд – майонезных салатов, кондитерских изделий с кремом, еда с рубленым мясом и другие. Кроме готовых блюд причиной отравления могут стать плохо промытые ягоды, фрукты и свежие овощи, так как на их поверхности могут оставаться возбудители кишечных инфекций.
Роспотребнадзор ХМАО подготовил рекомендации, которые помогут сохранить здоровье:
- старайтесь отказаться от приобретения готовых блюд, какими бы вкусными и дешевыми они ни были; если же Вы решили их приобрести - при покупке следите за сроками годности и условиями хранения таких продуктов;
- готовя праздничные блюда своими руками, в первую очередь, следите за чистотой рук, оборудования, кухонного инвентаря, помещений;
- сырые продукты и готовую пищу храните раздельно, для их обработки пользуйтесь отдельными ножами и разделочными досками;
- не смешивайте свежеприготовленную пищу с остатками от предыдущего дня;
- если готовая пища остается на другой день, то перед употреблением ее необходимо подвергнуть термической обработке (прокипятить или прожарить);
- очень важно соблюдать правильный температурный режим и выдерживать необходимое для приготовления время при обжаривании, отваривании мяса, птицы, яиц, морских продуктов и других ингредиентов для праздничных блюд – как известно, именно термообработка «убивает» вредоносные микробы;
- массовые отравления в январские праздники более чем в половине случаев происходит по одной причине — людям жалко выбрасывать оставшиеся с Нового года продукты, и они упорно продолжают их хранить, постепенно потребляя в пищу. Следует помнить, что срок хранения салатов в холодильнике ограничен;
- алкоголь покупайте только в торговых организациях, имеющих лицензию на продажу алкоголя, при продаже напитка вместе с бутылкой вам обязательно должны выдать чек. Обращайте внимание на качество упаковки и наличие специальной или акцизной марки: этикетка и контрэтикетка должны быть наклеены ровно без перекосов. При приобретении обратите внимание на цвет напитка: не должно быть мути и осадка на дне. Кроме того, немаловажную роль в профилактике отравления алкоголем играет и умеренное употребление алкоголя.