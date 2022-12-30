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За сутки в Югре выявили 95 заболевших ковидом

95 новых случаев коронавируса зафиксировали в ХМАО за сутки

За сутки в Югре выявили 95 заболевших ковидом
Фото: unsplash.com

95 новых случая коронавирусной инфекции выявили в 21 муниципалитетах Югры за последние сутки. Из них 28 – в Сургуте, 23 – в Ханты-Мансийске, 10 – в Ханты-Мансийском районе. В других муниципалитетах зафиксировано от 1 до 5 новых заболевших.

«На момент выявления у 91 человек наблюдались признаки ОРВИ, у 4 обнаружена пневмония», – отметили в правительстве округа.

Общее число лабораторно подтвержденных случаев с начала пандемии достигло 253 565. Выздоровели за весь период 250 363 югорчанина. Скончалось 2 598 пациентов.


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Сегодня в 14:09, просмотров: 265, комментариев: 0
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