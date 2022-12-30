Мошенники поставили новый антирекорд в ХМАО: выманили 16,7 млн рублей за сутки

В ХМАО установлен новый антирекорд: за сутки мошенники выманили у жителей региона 16,7 млн рублей. Всего установлено 8 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Так, 52-летняя жительница Нягина, желая защитить банковские счета, оформила кредит и через банкомат перевела деньги на «безопасный счет» злоумышленников. Сумма ущерба составила 1,3 млн рублей.

70-летняя пенсионерка из Нефтеюганска, решившая заработать на инвестициях, перевела «финансовому менеджеру» более 200 тысяч кредитных рублей. А 51-летний вартовчанин, который нашел на сайте частных объявлений распилочный станок, потерял 310 тысяч рублей.

По всем фактам возбуждены уголовные дела. Принимаются меры к установлению и задержанию подозреваемых.

В полиции призвали югорчан быть бдительными при совершении сделок удаленным способом и всегда проверять полученную через Интернет информацию в официальных источниках. Обо всех подозрительных фактах следует сообщать в ближайший отдел внутренних дел или по телефону 102.