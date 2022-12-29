Адвокат-мошенник предстанет перед судом в Нефтеюганске

В Нефтеюганске будут судить адвоката-афериста. Он обвиняется в мошенничестве, совершенном с причинением значительного ущерба гражданину, сообщает пресс-служба прокуратуры ХМАО.

По версии следствия, в ноябре 2021 года обвиняемый предоставил в территориальный отдел полиции удостоверение адвоката, утратившее действие. У мужчины с 2019 года не было статуса адвоката, и он знал, что не вправе заниматься этой деятельностью. Несмотря на это, злоумышленник принял участие в ряде следственных действий по уголовному делу, предварительно заключив договор со своим подзащитным на сумму 60 тыс рублей.

«Кроме того, он предоставил в органы внутренних дел документы о возмещении расходов на проезд к месту проведения следственных действий», - добавили в пресс-службе ведомства.