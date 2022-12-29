Губернатор Югры вручила награду главному оленеводу региона

Наталья Комарова наградила президента Союза оленеводов Югры Степана Кечимова званием лауреата окружной премии за вклад в развитие традиций и промыслов коренных народов. Это случилось в ходе рабочей поездки губернатора в муниципалитеты, рассказывает ugra-news.ru.

Степан Кечимов руководит Союзом оленеводов почти 20 лет, но считает, что награда эта – заслуга всех представителей его народа. «Спасибо правительству региона, которое нам очень помогает. У нас очень много программ, развиваются стойбища, этнотуризм, появляется интернет. Инфраструктура очень развита, хорошие дороги. Когда я езжу по России, участвую в различных мероприятиях, о нашей Югре всегда все очень хорошо отзываются», – сказал он.