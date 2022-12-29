В Пыть-Яхе запустили в работу новые водоочистные сооружения

В Пыть-Яхе в микрорайоне № 10 «Мамонтово» прошла общественная приемка новых водоочистных сооружений (ВОС-3). Мощность объекта — 12 тысяч кубометров в сутки. Он позволит обеспечить чистой питьевой водой 23,9 тысячи жителей города (микрорайонов 3, 4, 5, 6, 6а, 8, 9, 10), сообщает пресс-служба правительства региона.

Итоговая проверка водоочистных сооружений прошла с 12 по 23 декабря. По ее результатам было выдано разрешение на ввод в эксплуатацию.

«Накануне мы побывали в близлежащих домах, поинтересовались у жильцов качеством воды — отзывы только положительные. Сегодня мы сами попробовали воду — чистая, вкусная», - отметил член комиссии по ЖКК, строительству, дорогам и экологической безопасности общественной палаты Югры Александр Тарасенко.

По словам замдиректора департамента строительства и ЖКХ Югры Виталия Фенского, окончательно качество воды жители более дальних микрорайонов смогут оценить через несколько недель, когда будет проведена промывка сетей. «Потребители ВОС-1 уже оценили, что вода хорошего качества, соответствует стандарту. Технология на ВОС-3 аналогичная», - добавил он.