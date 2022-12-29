На автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» три ребенка получили травмы

Накануне, 28 декабря, на автодороге «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» произошла авария с четырьмя пострадавшими. По предварительной информации, 60-летний водитель «Nissan» двигался по обочине, не справился с управлением и съехал в левый кювет с последующим опрокидыванием.

«В результате ДТП водитель и три его юных пассажира: 5 лет, 2 года и 9 месяцев, получили травмы. Необходимо отметить, что самый маленький пассажир перевозился с нарушением установленных правил - находился на руках у матери. Водитель привлечен к административной ответственности по ч.3 ст 12.23 КоАП РФ, за нарушение правил перевозки детей», – сообщили в отделении пропаганды БДД УГИБДД УМВД России по Югре.

Всего за минувшие сутки в округе зарегистрировали семь ДТП, в которых 11 человек получили травмы, в том числе три юных пассажира.