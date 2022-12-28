Правительство ХМАО решили продлить запрет для мигрантов на работу в такси и школах

В Югре продлили запрет на трудовое устройство в сферах транспортных перевозок, такси, образования и других для мигрантов, работающих на основании патента. Об этом сообщили в пресс-службе департаменте труда и занятости населения правительства ХМАО.

«Запрет касается граждан Украины, Узбекистана, Таджикистана, Молдовы, Азербайджана, не имеющих разрешения на временное проживание в Российской Федерации, или вида на жительство в Российской Федерации, или временного убежища на территории Российской Федерации, или не относящимся к категории высококвалифицированных специалистов и осуществляющих трудовую деятельность на основании патента», – говорится в сообщении.

Отметим, что мигрантам также запрещено трудоустраиваться на работу, связанную и с другими отраслями: