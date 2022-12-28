Спасатели эвакуировали из леса югорчанина, у которого сломался снегоход

Спасатели Югры три часа искали 44-летнего мужчину, у которого сломался снегоход. Они выезжали на базу отдыха «Рыболов профи», родовые угодья «ТТП-4».

«Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили снегоход «Буран», пострадавшего рядом не оказалось. После трехчасовых поисков мужчина 1978 года рождения был обнаружен в 7 км от сломанного транспортного средства в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. Спасатели эвакуировали пострадавшего в поселке Федоровский», – рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Напоминаем, ранее в Нягани спасли ребенка, который упал в канализацию.