16+
Логотип Сиапресс
USD  69,9346   EUR  74,1829  

Новости

Больше новостей
В 2022 году вы стали...
Комментировать
0
2022 год вы считаете...
Комментировать
0
Ваш новогодний стол будет...
Комментировать
0
Больше опросов

В Югре мужчину со сломавшимся снегоходом искали три часа

Спасатели эвакуировали из леса югорчанина, у которого сломался снегоход

В Югре мужчину со сломавшимся снегоходом искали три часа
Фото: unsplash.com

Спасатели Югры три часа искали 44-летнего мужчину, у которого сломался снегоход. Они выезжали на базу отдыха «Рыболов профи», родовые угодья «ТТП-4».

«Прибыв к месту вызова, спасатели обнаружили снегоход «Буран», пострадавшего рядом не оказалось. После трехчасовых поисков мужчина 1978 года рождения был обнаружен в 7 км от сломанного транспортного средства в удовлетворительном состоянии, в медицинской помощи не нуждался. Спасатели эвакуировали пострадавшего в поселке Федоровский», – рассказали в КУ «Центроспас-Югория».

Напоминаем, ранее в Нягани спасли ребенка, который упал в канализацию.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 11:41, просмотров: 180, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. Туры за границу могут подорожать до 50% в 2023 году 1004
  2. Как правильно загадывать желания в Новый год? 942
  3. В Югре растет число заболевших пневмониями 786
  4. Что делать, если соседи шумят в новогодние праздники? // СИА-ПРЕСС ОТВЕЧАЕТ 708
  5. В югорском поселке обнаружили изношенные на 100% сети теплоснабжения 703
  6. ​Поворот не туда 680
  7. Санврачи напомнили югорчанам, как выбирать красную икру 677
  8. Как католики Сургута отмечали Рождество // ФОТОРЕПОРТАЖ 667
  9. Выбираем загородный дом: зимой — самый сезон! 645
  10. Только не носки: югорчане стали более придирчиво относиться к подаркам на Новый год 590
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2790
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2548
  3. ​Почти подвиг 2143
  4. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 2111
  5. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 2034
  6. ​Сургутян ждет теплый Новый год 1971
  7. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 1970
  8. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 1961
  9. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Артем Гаврилов 1902
  10. ​Сургутяне решили отпраздновать Новый год по-тихому 1887
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6281
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5758
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5503
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5220
  5. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4455
  6. ​Дисней уйдет из России окончательно 4058
  7. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3533
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3383
  9. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3340
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3233

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика