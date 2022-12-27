Прокуратура обязала югорских чиновников отремонтировать изношенные на 100% сети теплоснабжения

Прокуратура Кондинского района обнаружила в поселке Междуреченский изношенные на 100% сети теплоснабжения. Об этом сообщает пресс-служба окружного надзорного ведомства.

«Выявлен участок сетей теплоснабжения 1991 года ввода в эксплуатацию, имеющий 100 % износ и требующий капитального ремонта с полной заменой труб. Износ сетей теплоснабжения является одной из причин оказания населению коммунальных услуг ненадлежащего качества», - говорится в сообщении.

Районный прокурор обратился в суд с требованием обязать местную администрацию капитально отремонтировать ветхий участок сетей. Суд требования удовлетворил. Исполнение решения контролирует прокуратура.