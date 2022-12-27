Продавцу суррогатного алкоголя из Омска вынесли приговор в Пыть-Яхе

В Пыть-Яхе суд вынес приговор по делу о смертельном отравлении суррогатным алкоголем четырех человек. 38-летнего бизнесмена из Омска признали виновным в совершении преступления по ч. 3 ст. 238 УК РФ (хранение, перевозка в целях сбыта и сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекшие по неосторожности смерть граждан), сообщили в пресс-службе СУ СКР по ХМАО.

«Следствием и судом установлено, что мужчина приобрел алкогольную продукцию кустарного производства в городе Омске, а в последующем перепродал его на территории города Пыть-Яха и Нефтеюганского района. В результате употребления суррогатного алкоголя от острого отравления метиловым спиртом наступила смерть троих жителей города Пыть-Ях в возрасте от 39 до 51 года, а также 31-летнего жителя расположенного рядом поселка Сентябрьский», - уточнили в пресс-службе ведомства.

Суд приговорил омского бизнесмена к наказанию в виде 5 лет 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима.