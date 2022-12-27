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Югорская пенсионерка влезла в кредиты и перевела мошенникам 1,7 млн рублей

На 4 млн рублей обогатили мошенников жители ХМАО за сутки

Югорская пенсионерка влезла в кредиты и перевела мошенникам 1,7 млн рублей
Фото: pixabay

За минувшие сутки жители ХМАО перевели на счета мошенников более 4 млн рублей. Всего полицейские зафиксировали 13 фактов мошенничества и краж с банковских карт, совершенных дистанционным способом, сообщили в пресс-службе УМВД региона.

Больше остальных потеряла 60-летняя жительница Мегиона. Аферистам удалось выманить у нее 1,7 млн рублей. Мошенники действовали по традиционной схеме: позвонили женщине и сообщили, что неизвестные пытаются оформить на нее кредит. Чтобы избежать этого, необходимо оформить “зеркальный” кредит и перевести деньги на якобы безопасный счет.

Пенсионерка выполнила данные ей рекомендации: оформила три кредита и рефинансирование двух уже имеющихся, сняла все деньги и перевела на счета мошенников.

«О случившемся потерпевшая решила рассказать своему зятю, который сказал, что ее обманули аферисты и необходимо обратиться в полицию», - сообщили в пресс-службе ОМВД по Мегиону.


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Сегодня в 13:14, просмотров: 202, комментариев: 0
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