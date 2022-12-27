16+
Логотип Сиапресс
USD  68,4487   EUR  72,6226  

Новости

Больше новостей
Больше опросов

В Югре раскрыли дату выплат пенсий и соцвыплат за январь

Жители ХМАО получат выплаты пенсий и пособий за январь досрочно

В Югре раскрыли дату выплат пенсий и соцвыплат за январь
Фото: Дмитрий Коротаев / Известия

Пенсии и пособия за январь югорчане начнут получать в конце декабря. Об этом сообщили в официальном аккаунте окружного отделения Пенсионного фонда России во «ВКонтакте».

«Выплата пенсий, пособий, ежемесячных денежных выплат отдельным категориям граждан и других социальных выплат, дата которых определена за период 5, 10 января 2023 год через кредитные организации, будет произведена 28 декабря 2022 года, за период 18 января 2023 года поступит 29 декабря 2022 года», – говорится в сообщении.

Отмечается, что социальные выплаты за 3 января 2023 года, будут зачислены 29 декабря. Пенсии, пособия и других мер поддержки гражданам, получаемые через «Почту России», будут производиться с 4 января следующего года.


нравится (0) не нравится (0)
Сегодня в 12:27, просмотров: 240, комментариев: 0
Комментариев пока нет.

Комментарии могут оставлять только зарегистрированные пользователи.

Вы можете войти на сайт


Топ 10

Сегодня Неделя Месяц
  1. В Югре приступили к проектированию зала прощаний у здания тубдиспансера 1002
  2. ​«Государственный человек» 914
  3. Её духовное наследие - бесценное сокровище 901
  4. «Можно снести дом, но это не решение» – Андрей Филатов о парковке около кардиоцентра 894
  5. ​Москва, Сочи, Петербург и Тюмень стали лучшими городами России 737
  6. Россиянам напомнили, сколько продлятся новогодние каникулы 727
  7. И в завершение: Андрей Филатов подвел итоги 2022 года 479
  8. Убили и закопали на даче. В Сургуте задержали бездомного преступника, второго ищут 339
  9. Лучших сотрудников «Городских тепловых сетей» поощрили наградами 332
  10. С Нового года жители одиннадцати многоэтажек будут платить теплоэнергетикам без посредников 307
  1. Суровая сибирская Снегурочка: вартовчане шокированы ледовыми скульптурами 2705
  2. Проект «ДУМАть и решать». Встречи с избирателями // Дина Биглова-Фатова 2465
  3. ​Почти подвиг 2041
  4. Проект «ДУМАть и решать». Депутатская деятельность // Вадим Майоров 2026
  5. ​В ХМАО раскрыли убийство 16-летней давности 1945
  6. ​Отмена бизнес-класса, «гостакси» вместо служебного авто, а также сокращение штата – в Югре анонсировали экономию на чиновниках 1891
  7. ​Сургутян ждет теплый Новый год 1889
  8. ​Подарок на Новый год: в Сургуте достроили первую дорогу по концессии 1881
  9. ​Маршрут на Барсову гору. Елена Игнатьевская // ONLINE 1814
  10. ​Сургутяне решили отпраздновать Новый год по-тихому 1804
  1. ​Рост 54%?! Без паники! Разбираемся в повышении тарифов на электроэнергию 6222
  2. Восьмиклассник из Нижневартовска накинулся с ножом на одноклассника 5694
  3. ​Владислав Иноземцев: «То, что российская экономика не посыпалась быстро, не значит, что дальше все будет хорошо» 5445
  4. OBI уйдет из Сургута, но позже 5148
  5. ​Даже нефтегазовые доходы падают. Непонятно, за счет чего будет наполняться бюджет 4399
  6. ​Дисней уйдет из России окончательно 3998
  7. Жительница Нижневартовска умерла в автобусе 3477
  8. Врачи Нижневартовска прооперировали женщину с опасной венозной гангреной 3325
  9. В Сургуте взорвался самогонный аппарат: один человек пострадал 3279
  10. История про автосалон вместо яхт-клуба в Сургуте продолжается до сих пор. Ее очередной этап – на публичных слушаниях о генплане 3175

последние комментарии читаемые комментируемые


Сетевое издание siapress.ru (16+)
Учредитель:© ООО «Северпечать», 2021.
628403, Россия, ХМАО-Югра, город Сургут, Бульвар Свободы, д. 1 СИА-ПРЕСС ЦЕНТР
Телефон редакции: +7 (3462) 44-23-23
Главный редактор: Нуреев Юрий Ирикович
Дежурный по сайту: post@siapress.ru

При использовании материалов ссылка обязательна. Свидетельство о регистрации СМИ: ЭЛ № ФС 77 – 66042 от 10.06.2016, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, опубликованной в рекламных объявлениях.
Материалы в рубриках «Компании», «Недвижимость» и «Новости бизнеса» размещаются на коммерческой основе.

Правила сайта    Рекламодателям   

Дизайн и разработка -
web-студия ООО «СМИА СИА-ПРЕСС»

Карта сайта

Яндекс.Метрика