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Каждую третью покупку жители «тюменской матрешки» совершают в сети

486 млн покупок в интернете совершили жители тюменского региона с января по сентябрь

Каждую третью покупку жители «тюменской матрешки» совершают в сети
Фото: pixabay

В 2022 году жители «тюменской матрешки» совершили каждую третью покупку через интернет с помощью карт. Объем платежей в сети достиг 50% от общего объема карточных транзакций, сообщили в пресс-службе отделения по Тюменской области Уральского главного управления ЦБ РФ.

«За январь–сентябрь жители Тюменской области, Ханты-Мансийского и Ямало-Ненецкого автономных округов оплатили в интернете банковскими картами 486 млн покупок на сумму 1,9 трлн рублей. По сравнению с прошлым годом количество операций выросло на 9%, объем – на 19%», - говорится в сообщении.

Всего за девять месяцев жители региона совершили 1,7 млрд операций с применением платежных карт на сумму 3,8 трлн рублей. Это на 7% больше по количеству и на 12% – по объему, чем годом ранее. Объем операций по картам «Мир» увеличился за год на 38% и составил 1,2 трлн рублей.

По данным на 1 октября, у тюменцев, югорчан и ямальцев было 10,8 млн платежных карт, из них 37% – платежной системы «Мир». Общее количество карт увеличилось за год на 16%, карт «Мир» – на 35%.


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26 декабря в 16:18, просмотров: 264, комментариев: 0
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