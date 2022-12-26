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В Югре за неделю ликвидировали 35 пожаров

Пожарно-спасательные подразделения из ХМАО потушили 35 пожаров за неделю

В Югре за неделю ликвидировали 35 пожаров
Фото: МЧС России по ХМАО-Югре

За прошедшую неделю в Югре о ликвидировали 35 пожаров на территории округа. Общая сумма возможного ущерба могла составить более 69 миллионов рублей, однако огнеборцам удалось сохранить имущество югорчан. Об этом сообщили в МЧС России по ХМАО-Югре.

«Объектами возгораний в 35 случаях стали строения, в числе которых жилые дома, дачи, бани, гаражи и 8 транспортных средств. За прошедшую неделю пожарными были спасен 1 человек, к сожалению погиб 1. Происшествий на воде не зафиксировано», – отметили в ведомстве.

Отметим, что основные причины пожаров – нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрооборудования и бытовых приборов. В зимний период, причинами возгораний чаще всего становятся неисправность электрических розеток и неверная эксплуатация бытовых отопительных электронагревательных приборов, а также неисправность бытовой техники.


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Сегодня в 10:25, просмотров: 289, комментариев: 0
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