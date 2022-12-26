Три человека погибли в ДТП на югорских трассах за выходные

За минувшие выходные, 24 и 25 декабря, в ДТП на югорских трассах погибли 3 человека, еще 8, включая ребенка, получили травмы. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

Первая авария произошла утром в субботу в районе 572 км автодороги «Тюмень-Тобольск-Ханты-Мансийск» в Нефтеюганском районе. По данным ведомства, 42-летний водитель Kia выехал на полосу встречного движения, где столкнулся с длинномером Skania с полуприцепом. Водитель легковушки скончался на месте происшествия.

Вторая авария случилась днем в субботу в районе подъезда к поселку Ягурьях в Ханты-Мансийском районе. Установлено, что 24-летняя водитель Toyota сбила 57-летнего мужчину, который, по предварительным данным, стоял на проезжей части. От полученных травм пешеход умер.

В воскресенье смертельная авария произошла ранним утром на 183 км автодороги «Юг» в Кондинском районе. 46-летний водитель грузового фургона «Газ» выехал на встречку, где столкнулся с автобусом Zhong. В результате ДТП три пассажира автобуса получили травмы, а водитель «Газа» скончался на месте происшествия.