Югорчане назвали покупки и кредиты своими главными безрассудствами в 2022 году

Большинство югорчан своими главными безрассудствами в уходящем году назвали спонтанные покупки, кредиты и вступление в брак. Это следует из результатов исследования сервиса SuperJob, пишет «Вестник Сургутского района».

«Своим самым безрассудным поступком 7% жителей ХМАО считают необдуманные покупки. Для 6% наиболее легкомысленным стало решение взять кредит или ипотеку, еще для 6% — влюбленность или вступление в брак. 4% считают, что проявили опрометчивость при смене места жительства», - говорится в результатах опроса.

Еще для 3% опрошенных безрассудством года стали эксперименты с внешностью (стрижки, тату, пирсинг). 2% респондентов удивило их собственное внезапное решение отправиться в путешествие. Также 2% корят себя за то, что слишком доверяли людям. 1% опрошенных назвали безрассудным конфликт с руководством на работе.