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​Югорчане отправят годовую премию в копилку или потратят на семью

Жители Югры определились, на что потратят премии

​Югорчане отправят годовую премию в копилку или потратят на семью
Фото: siapress.ru

Что делать с годовой премией? Югорчане решили: об этом сообщается в исследовании портала SuperJob.ru.

Так, каждый седьмой житель округа отложит 13-ю зарплату на черный день. 11 процентов потратят ее на семью, у десяти процентов деньги уйдут на новогодние подарки. Вопрос оплаты кредитов волнует каждого одиннадцатого участника опроса, а каждый двенадцатый планирует отправиться на новые деньги в путешествие. Также среди планов югорчан — потратить деньги на себя, на текущие нужды, ремонт, продукты к новогоднему столу.

Интересно, что чаще откладывают годовые бонусы мужчины — их втрое больше, чем женщин. Также сильный пол чаще планирует траты на выплату кредитов, ремонт и еду. А вот главные по предновогодним хлопотам, семье, подаркам и текущим нуждам — женщины.

Опрос проходил среди посетителей сайта с 8 по 21 декабря этого года.


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Сегодня в 13:01, просмотров: 221, комментариев: 0
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