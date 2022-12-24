В России участились сексуальные преступления против детей

Число сексуальных преступлений, совершенных в отношении детей, в России увеличилось с 2010 года на 44 процента: оно выросло с 9 524 случаев до 16 887. Цифры были названы на заседании правительственной комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав.

«При этом более 50 процентов таких преступлений совершаются знакомым ребенку лицом, каждое пятое — членами семьи, 11 процентов — родителями (законными представителями), 25 процентов сексуальных надругательств совершаются лицами в состоянии алкогольного опьянения и лицами, страдающими психическими заболеваниями», — сделали вывод представители Генпрокуратуры, которые составили соответствующий отчет.

В «лидерах» по числу случаев сексуального насилия — 16 регионов, в том числе Югра, Тюменская область, Алтай, Забайкалье, Сахалин, Подмосковье и другие субъекты РФ. В протоколе заседания комиссии этим регионам дана рекомендация увеличить эффективность в профилактической работе. Для этого в ближайшее время планируется создать специальную рабочую группу: организационно-технические функции будут возложены на Минпросвещения.