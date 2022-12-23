На 15,6% сократилось число жалоб на коррупцию в ХМАО за год

В ХМАО за год на «телефон доверия» по фактам коррупционной направленности поступило 49 звонков от жителей региона. По сравнению с прошлым годом число обращений сократилось на 15,6 %. Больше всего жалоб направили жители Ханты-Мансийска, Сургута, Нягани, Нефтеюганского и Нижневартовского районов, сообщили в пресс-службе правительства округа.

Чаще всего обращения касались жилищно-коммунальной сферы, услуг ЖКХ, правоохранительной деятельности, социальной защиты, а также вопросов образования, транспортного обслуживания и состояния автомобильных дорог, трудоустройства, размера и выплаты заработной платы, деятельности органов местного самоуправления.

«По результатам анализа выяснилось, что граждане обращались на “телефон доверия” с информацией, не содержащей фактов нарушения служащими антикоррупционного законодательства. Поступившие обращения касались проблемных вопросов деятельности жилищно-коммунальной и социальной сфер, правоохранительных органов, а также вопросов деятельности судебных органов и реализации конституционных прав», — отметил директор департамента государственной гражданской службы и кадровой политики Югры Александр Деменко.

По оценке властей, сокращение числа обращений свидетельствует, в том числе, об эффективности деятельности региональных и местных властей, направленной на антикоррупционное просвещение граждан.