​Югра вошла в топ лучших регионов по цифровой трансформации

Югра вошла в число лучших регионов России по цифровой трансформации. Такие данные прозвучали в ходе совещания под председательством вице-премьера Дмитрия Чернышенко. Помимо Югры, субъектами федерации с лучшими цифровыми практиками стали Татарстан, Белгородская и Тульская области.

«Мы создали команду «цифровых лидеров» под руководством заместителя губернатора автономного округа Алексея Забозлаева, и каждый из этих 32 человек отвечает за цифровую трансформацию в своей сфере, – цитирует телеканал «Югра» директора департамента информационных технологий региона Павла Ципорина. – В течение года постоянно ведётся работа: на ежеквартальных встречах мы анализируем приоритетные задачи цифровой трансформации отраслей. Кроме того, проводится обучение с участием экспертов ВШГУ РАНХиГС, где мы говорим о технологических трендах, векторах развития цифровой экономики, компетенциях для успешной трансформации и развитии действующих цифровых кейсов региона. Такая цифровая прокачка направлена на развитие практических навыков».

Дмитрий Чернышенко поблагодарил руководителей цифровой трансформации из регионов России и напомнил, что одним из важнейших приоритетов на 2023 год станет комплексное импортозамещение программного обеспечения в промышленности.