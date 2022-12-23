В выходные в Югру придет потепление

Морозы в Югре сменятся на резкое потепление и плюсовую температуру в эти выходные. Об этом говорится в прогнозе Ханты-Мансийского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

«24 декабря будет небольшой, местами умеренный снег, ночью по западным районам преимущественно без осадков. Ночью по восточной половине местами метель. Ветер южный, юго-западный 4-9 м/с, ночью по восточной половине в отдельных районах порывы до 14 м/с. Температура ночью: по западной половине -7, -12 °С, при прояснениях по северо-западу -16, -21 °С, по восточной половине -15, -20 °С; днем: -3, -8 °С, местами по северной и восточной половине -12, -17 °С», – рассказали в ведомстве.

А в воскресенье, 25 декабря, уже можно ожидать плюса: днем температура будет варьироваться между +1 и -4 °С. Температура ночью -4, -9 °С, местами по северной и восточной половине -14, -19 °С. Ожидается небольшой и мокрый снег.