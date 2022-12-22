Utair открывает рейсы из ХМАО в Азербайджан, Армению и Казахстан

Авиакомпания Utair расширяет программу полетов из ХМАО за рубеж. В зимнем расписании перевозчика появятся рейсы в Баку (Азербайджан), Ереван (Армения), Алматы (Казахстан), Бишкек и Ош (Киргизия), Худжанд (Таджикистан), Ташкент (Узбекистан), сообщает пресс-служба авиакомпании.
«Мы внимательно следим за отзывами наших пассажиров и там, где появляются запросы, наращиваем частоту выполнения полетов, а также планируем открытие новых рейсов. Из 32 зарубежных направлений авиакомпании, 22 — прямые рейсы из регионов», — рассказал президент «Utair — Пассажирские авиалинии» Олег Семенов.
Рейсы авиакомпании за границу зимой 2022/2023:
Азербайджан
Баку – из Москвы, Грозного, Самары, Санкт-Петербурга, Уфы, Тюмени, Сургута
Гянджа, Нахичевань – из Москвы
Армения
Ереван – из Москвы, Сургута, Тюмени, Санкт-Петербурга
Казахстан
Алматы – из Тюмени, Сургута, Уфы
Астана – из Тюмени
Киргизия
Бишкек, Ош – из Сургута
ОАЭ
Дубай – из Грозного, Тюмени
Таджикистан
Душанбе – из Москвы
Худжанд – из Сургута
Турция
Стамбул – из Грозного
Узбекистан
Бухара, Самарканд, Фергана – из Москвы
Ташкент – из Уфы, Сургута, Москвы, Тюмени, Санкт-Петербурга.