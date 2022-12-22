Власти ХМАО направят 1,2 млрд рублей на восстановление прав обманутых дольщиков в 2023 году

В 2023 году власти ХМАО планируют направить свыше 1,2 млрд рублей на восстановление прав обманутых дольщиков. Это в 2,3 раза больше, чем в 2022 году, сообщили ТАСС в Фонде защиты прав граждан - участников долевого строительства Югры.

По данным фонда, в конце 2021 года в едином реестре проблемных объектов на территории Югры находилось 19 незавершенных домов, а общее число обманутых дольщиков составляло 1 564 человека. За 2022 год из реестра исключили семь долгостроев и восстановили права 480 пострадавших жителей региона.

«В бюджете автономного округа в 2020-2022 годах было утверждено 1,88 млрд рублей для восстановления прав пострадавших дольщиков. Из них: 422,15 млн рублей - в 2020 году, 945 млн рублей - в 2021 году и 514,303 млн рублей - в 2022 году. На 2023 год предусматривается финансирование в объеме более 1,2 млрд рублей», - сказал собеседник агентства.

Также в Югре оказывают дополнительные меры поддержки компаниям, которые берутся завершить проблемные объекты. В частности, им выделяется земля в аренду без проведения торгов. Кроме того, округ софинансирует мероприятия по восстановлению прав участников долевого строительства в размере 70% от стоимости мероприятий по завершению строительства проблемных объектов.